Байден заявив, що США виступатимуть проти спроб сильних країн домінувати над слабкими.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Джо Байдена про небажання починати нову "холодну війну".

Його коментар опублікував телеканал "Дом".

Під час виступу на загальних дебатах в рамках Генеральної Асамблеї ООН президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть чинити опір спробам сильніших держав захоплювати території слабших.

За його словами, США на світовій арені будуть суворо конкурувати з іншими країнами і керуватися власними цінностями і силою.

Читайте такожЗеленський зустрівся з Президентом Єврокомісії: про що говорили"(Сполучені Штати) будуть заступатися за наших союзників і наших друзів і виступати проти спроб сильних країн домінувати над слабкими, або за допомогою зміни території силою, економічного тиску, технічної експлуатації або дезінформації. Але ми не прагнемо, скажу це знову, - ми не хочемо нової "холодної війни" або розділеного світу на непохитні блоки", - підкреслив Байден.

Він запевнив, що Сполучені Штати готові працювати з будь-якою країною, яка прагне активізувати і домагатися мирного врегулювання спільних викликів.

"Якщо у нас навіть є великі розбіжності в інших областях. Тому що ми всі постраждаємо від наслідків нашої невдачі", - сказав президент США.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Байдена.

"Я думаю, що небажання розв'язувати чергову холодну війну - це дуже похвально для США, але, на жаль, є держави, в тому числі і Російська Федерація, які шукають своєї війни. Тому питання не в тому, що США не будуть робити ініціативно, а в тому, що вони будуть робити, щоб інші не розв'язували холодні і "гарячі" війни", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Байден заявив, що США продовжать захищати союзників, але військова сила буде "останнім засобом". За його словами, Сполучені Штати готові застосувати силу тоді, коли буде необхідно, але не всі проблеми можна вирішити за допомогою зброї.

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Автори: Віталій Саєнко, Людмила Жерновська