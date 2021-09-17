Особистий прес-секретар Байдена повідомила, що найближчим часом президент планує пройти повний медичний огляд.

В останні тижні в мережі все активніше обговорюють кашель, який постійно супроводжує виступи 78-річного президента США Джо Байдена. Втім, у Білому домі запевняють, що причин хвилюватися немає.

Прес-секретар американського лідера Джен Псакі під час свого брифінгу зазначила, що частий кашель Байдена не повинен бути приводом для занепокоєння, пише 24 канал.

Читайте такожКожен 500-й американець помер від COVID - 19-CNNПрезидента США в його поїздках супроводжує лікар, який регулярно проводить огляд американського лідера, підкреслила вона.

Псакі зазначила, що існує ще безліч інших причин для кашлю, наприклад, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.

"Існує безліч різних причин для кашлю. Наприклад, просто для того, щоб прочистити горло. Або кашель виникає при незначній застуді", - підкреслила Псакі.

Вона зазначила, що найближчим часом Байден планує пройти повний медичний огляд. Після цього журналістам повідомлять його результати.

Кашель Джо Байдена під час виступу: відео

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Автор: Вікторія Гордієнко