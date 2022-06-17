За словами міністра, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території України російських громадян.

Запровадження візового режиму з РФ - продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє прес-служба МЗС.

"З самого початку агресії МЗС України виступало за запровадження візового режиму з РФ. Час для такого рішення настав. Це продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави. І символічно, що рішення про візовий режим з росіянами співпало в часі з оголошенням Європейською Комісією рекомендації надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Напрям руху нашої держави очевидний", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території нашої держави російських громадян.

"Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці на відстані від України", – підсумував глава української дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, президент Володимир Зеленський запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

Йшлося про схвалення постанови "Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента запровадити з 1 липня візовий режим для російських громадян.

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