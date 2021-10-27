До Вашингтона також полетять представники різних міністерств і відомств.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує здійснити візит у Вашингтон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на онлайн-брифінгу.

За його словами, вже визначена дата засідання Комісії стратегічного партнерства України та США. "Ми незабаром її анонсуємо спільно зі Сполученими Штатами. Засідання відбудеться у Вашингтоні, і відповідно, це буде мій візит до Ентоні Блінкена. Але я не полечу туди один, оскільки йдеться про засідання комісії. Це буде дуже серйозний такий складний візит", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що до Вашингтона також полетять представники різних міністерств і відомств.

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"Ми націлені саме на максимальний результат. Щільно працюємо з американськими колегами. І я думаю, що завершуємо опрацювання спільної оновленої Хартії стратегічного партнерства, яку нам доручили ухвалити президенти Байден та Зеленський саме на цьому засіданні", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці серпня - на початку вересня досягли домовленостей провести засідання Комісії стратегічного партнерства України та США, на якому, зокрема, розглянути План трансформації України.

Автор: Віталій Саєнко