Наразі Росія не перекривала постачання газу в Україну, зазначив голова МЗС України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє про готовність Української держави вжити асиметричних кроків у разі перекриття Росією постачання газу до України.

Про це глава МЗС повідомив під час спілкування з користувачами Twitter-спільноти.

"Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь", - написав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, транзит газу через українську ГТС у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

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Водночас 22 жовтня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що РНБО доручила уряду, НАК "Нафтогаз України" та "Оператору ГТС України" визначити спеціальні умови транспортування додаткових обсягів газу через газотранспортну систему до країн Європи в обсязі не менш як 55 млрд кубометрів на рік. Ці обсяги будуть додатковими до 40 млрд куб. м газу, передбачених контрактом з "Газпромом".

Ціна на газ: що необхідно знати

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ. Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Віталій Саєнко