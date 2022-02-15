24 січня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель запевнив, що якщо дипломатія у перемовинах з РФ зазнає невдачі, міжнародна спільнота швидко і рішуче відреагує.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ 27 країн-членів запросили міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу до Брюсселя для обговорення ситуації щодо воєнного нарощення Росією біля українського кордону.

Про це повідомляє Рада ЄС на своєму офіційному сайті.

"Міністри закордонних справ обговорять останній розвиток подій у зв'язку з воєнним нарощенням Росії довкола України і проведуть дискусію щодо ситуації з європейською безпекою", - йдеться у повідомленні.

Так, 21 лютого під час сніданку глави МЗС країн-членів Євросоюзу проведуть неформальний обмін думками з українським міністром закордонних справ.

Крім того, нагадується, що 24 січня Рада ЄС схвалила висновки з приводу російського нарощення.

У цих висновках підкреслюється факт, що спроби Росії відтворити роздільні лінії на Європейському континенті підривають ключові основи і принципи, на яких побудована європейська безпека, і підтвердили повну і непохитну підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запевнив, що якщо дипломатія у перемовинах з РФ зазнає невдачі, міжнародна спільнота швидко і рішуче відреагує. Зокрема, якщо відбудеться російська агресія проти України за участю військ, стягнутих до українського кордону, проти Росії будуть запроваджені санкції.