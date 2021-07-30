Такий документ ухвалено вперше за 30 років незалежності України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську (Донецька область).

"Сьогодні відбулася історична подія. Вперше за 30 років незалежності Україна отримала чітку, зрозумілу і змістовну Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Попередні 30 років, звісно, зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного, продуманого підходу, ми мали оці хитання, стрибки з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків. Завдяки ухваленню цієї стратегії сьогодні ми зможемо ці проблеми усунути", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що президент Володимир Зеленський раніше доручив розробити таку стратегію і зробити її предметною, а не "водянистою".

Читайте такожПечерський суд відправив чиновника Міноборони під варту"Ми цього результату досягнули. У документі чітко визначена мета зовнішньої політики, утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни", - заявив Кулеба.

За його словами, у документі визначено шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики.

Зокрема, перший пріоритет - це забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

При цьому глава МЗС зауважив, що дуже вдячний секретарю РНБО Олексію Данілову за те, що стратегія була схвалена на засіданні саме у Краматорську.

"Де ж його ще ухвалювати, як не на дуже короткій відстані від тимчасово окупованих Росією територій України", - сказав міністр.

Другий пріоритет - протидія агресивній політиці РФ, третій - курс на членство в Європейському Союзі і НАТО, четвертий - просування українського експорту і залучення інвестицій, п'ятий – захист прав та інтересів громадян України за кордоном і шостий - просування позитивного іміджу України у світі.

Кулеба додав, що стратегія - це об'ємний документ, який складається з 254 пунктів.

Глава МЗС додав, що зміст стратегії можна систематизувати за трьома основними темами.

"Перше: Україна активний учасник міжнародної політики. Друге: Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. І третій: Україна - це країна нових економічних можливостей. Ось ці три принципи і підходи, які будуть закладені у кожен крок, який ми будемо здійснювати на зовнішній арені", - заявив Кулеба.

Автор: Віталій Саєнко