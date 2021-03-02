При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що не проти застосування канабіноїдів в медичних цілях.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що легалізація в Україні марихуани призведе до дестабілізації і тяги громадян до важких наркотиків.

Про це Аваков повідомив у інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я не проти того, щоб канабіноїди видавалися за рецептом. Каннабіноїди - це елемент витягу з марихуани, який присутній у таблетках, що видаються за електронним рецептом у разі, якщо людині потрібно полегшити біль ... Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати марихуану в горщику на підвіконні і за необхідності покурювати. Тому що марихуана - це відкрита дорога до більш важких наркотиків. Це моя думка", - сказав Аваков.

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Він зазначив, що деякі країни, які легалізували марихуану, шкодують, що ухвалили таке рішення.

"І тут не треба поспішати. І мені говорять: «Знаєш, ти не розумієш - ми зараз всю Україну засіємо марихуаною, і це такі гроші, і це врятує нашу економіку». Це брехня. Це не врятує нашу економіку, це просто створить в нашому і без цього непростому житті дестабілізацію і тягу до більш важких наркотиків. Я проти", - заявив Аваков.

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Автор: Віталій Саєнко