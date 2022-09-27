Він також закликав до "суворих обмежень" щодо кількості новоприбулих.

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц звинуватив українських біженців у тому, що вони користуються перевагами німецької системи соціального забезпечення, шукаючи захисту в країні.

В інтерв’ю Bild TV лідер Християнсько-демократичного союзу заявив, що Німеччина стикається з проблемою через осіб, що тікали з України через війну.

Мовляв, "велика кількість" українських біженців, яких в країні зареєстровано 1,1 мільйона, періодично виїжджають з країни.

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"Те, що ми бачимо, – це соціальний туризм з боку цих біженців – до Німеччини, назад в Україну, в Німеччину, назад в Україну", – заявив він.

Також Мерц звинуватив федеральний уряд у провокуванні "соціальної напруги" в Німеччині своєю політикою щодо біженців, зокрема, він послався на весняне рішення федерального уряду вивести українських біженців із системи шукачів притулку та надати їм право на соціальні виплати.

Ба більше, за його словами, держава "несправедливо" платить за опалення в будинках біженців, коли багато німців не можуть оплатити свої рахунки за електроенергію.

"Це несправедливо, і населення має рацію, коли вважає це несправедливим", – сказав він.

Мерц не навів джерела інформації про можливі зловживання, не наводив і жодних конкретних даних.

Відповідаючи на запитання про те, чи повинна політика Німеччини щодо біженців бути більш жорсткою, Мерц сказав, що вся міграційна система уряду є "непослідовною", і він закликав до "суворих обмежень" щодо кількості новоприбулих.

"Натомість федеральний уряд заохочує всіх, хто хоче приїхати до Німеччини, приїжджати сюди", – сказав він.

Заява Мерца обурила як німців, так і українців.

"Що за чортівня?! Звідки взялася ця нісенітниця про нібито "соціальний туризм" українських військових біженців? Ви маєте право в будь-який час відвідати свою Батьківщину. Звідки береться цей дешевий популізм?", – прокоментував колишній посол України у Німеччини Андрій Мельник.

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Соціал-демократична партія Німеччини, яку також представляє канцлер Олаф Шольц) розкритикувала лідера ХДС через його звинувачення на адресу "українських жінок і дітей, які тікають від путінських бомб і танків". Вона наголосила, що його формулювання "не гідні жодного демократа".

Зелені також масово критикували заяви лідера опозиції.

"Як насправді узгоджується з розхваленою солідарністю Союзу (політичний альянсом двох політичних партій у Німеччині: Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу Баварії – УНІАН) з Україною те, що Фрідріх Мерц говорить про "соціальний туризм" у контексті людей, які тікають від цієї жахливої ​​загарбницької війни?", – запитала голова партии Рікарда Ланг.

Після обурення в Німеччині через його висловлювання Мерц перепросив.

"Було багато критики щодо того, що я сказав учора про біженців з України. Вибачте за використання слова "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, яка спостерігалася в окремих випадках. Єдине, на що я звернув увагу, це відсутність реєстрації біженців. Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала тяжка доля. Якщо мій вибір слів буде сприйнятий як образливий, то я перепрошую за всі формальності", – сказав він.

Біженці з України в Німеччині

Мільйони українців були вимушені залишити Україну через повномасштабний наступ Росії. За даними ООН, станом на 22 вересня, 4,1 мільйони українців, що тікали від війни за кордон, були зареєстровані у програмах захисту. Найбільше українців прийняли Польща та Німеччина (понад мільйон кожна).

На початку вересня у зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини заблокували прийняття нових біженців.

З 1 вересня Німеччина також змінила правила перебування для українців. Щоб залишатися в країні після завершення безвізових днів (90 днів протягом 180 днів), українці мають оформити тимчасовий захист. Також із початком осені в країні скасовуються пільги на проїзд для українців.

Водночас українців в Німеччині можуть отримувати фінансову допомогу до 450 євро на місяць, з наступного року цю суму буде збільшено на 50 євро.

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