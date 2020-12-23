На думку позивача, уряд протиправно встановив заборону окремих видів господарської діяльності та обмежив конституційні права жителів України.

В Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржується продовження Кабінетом міністрів України карантину.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов жителя Харкова до Кабінету міністрів. Позивач просить суд скасувати постанову уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого 2021 року та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня 2021 року. Зокрема, йдеться про оскарження постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236" - йдеться в повідомленні.

На думку харків’янина, вказаною постановою уряд протиправно встановив заборону окремих видів господарської діяльності та обмежив конституційні права жителів України на період карантину.

"Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд зупинити дію оскаржуваної постанови КМУ до вирішення справи по суті", - йдеться в повідомленні.

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Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

Також, Кабінет Міністрів продовжив дію карантинних обмежень "помаранчевої" зони, які діють сьогодні, до 28 лютого 2021 року.

Крім цього, уряд дозволив закладам харчування у новорічну ніч працювати до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Дмитро Хилюк