Лукашенко відреагував на нові санкції Заходу.

Олександр Лукашенко переконаний, що Білорусь рухається своїм політичним шляхом, який не стосується "демократичної України".

Самопроголошеного президента цитує лояльний до режиму Лукашенка Telegram Пул Первого.

"Він нас вимагають, щоби Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм відповіли: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми – білоруси, у нас власне бачення наших перспектив", – заявив Лукашенко.

На робочій нараді у Мінську Лукашенко також залякував, мовляв, країна піддається "безпрецедентному тиску ззовні", коментуючи нові пакети санкцій від ЄС, Британії і США, запроваджені 2 грудня.

Читайте такожЄС розпочав співпрацю з Україною для допомоги армії у новому форматі - Резніков"Агресивна риторика (і не тільки риторика, а й дії) зберігається. А значить треба провести детальний аналіз ухвалених нами заходів. Поки нам вдалося зберегти економічне зростання і не допустити перенесення більшості проблем на повсякденне життя людей", – сказав Лукашенко.

Що передувало

У четвер, 2 грудня, США, ЄС і Велика Британія запровадили чергові пакети санкцій до осіб, причетних до політичних переслідувань у Білорусі. Під нові обмеження потрапили, зокрема, авіаперевізники Республіки, син Лукашенка та пропагандист Григорій Азарьонок.

Протести в Білорусі та дії Лукашенка

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

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Автор: Яна Ставська