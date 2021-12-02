Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

Олександр Лукашенко назвав російського президента Володимира Путіна рідним братом, додавши, що вони бачать світ однаково.

Про це скандальний політик розповів в інтерв’ю РИА Новости.

"Я можу сказати, що Володимир Путін мене вважає більш ніж другом, ми – рідні брати. А якщо серйозно, ви знаєте, що спільного? Ми, по-моєму, це зараз яскраво проявилося, бачимо світ за основними напрямками, основні проблеми однаково. Ми дивимося на світ однаковими очима", – сказав Лукашенко.

Він ще раз підкреслив, що з Путіним у нього "добрі відносини".

Читайте такожПутін створив можливість для дуже швидкого вторгнення в Україну – БлінкенЛукашенко нагадав, що Путін підтримав його у політичній кризі в країні, яка була спровокована фальсифікацією президентських виборів, і вчинив "не просто як союзник, але як справжній друг".

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

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Автор: Яна Ставська