За його словами, Україні потрібно "схилитися" перед Путіним, щоб уникнути масових жертв.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував переконати Україну схилитися перед Путіним, інакше їй загрожує "повне знищення".

"Все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, до того ж, у величезних кількостях людей, треба це зупинити, бо далі буде повне знищення України", - заявив Лукашенко під час спілкування з пресою.

Диктатор також зазначив, що Україна може не тільки втратити свою державність, а й бути знищеною повністю. Тому він "радить" припиняти війну саме українцям, а не країні-окупанту.

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Ба більше, Лукашенко заявив, що українці, росіяни і білоруси в майбутньому можуть не тільки співпрацювати, а й "дружити".

"Наше покоління може пояснити українському народу, що відбулося. Тому, куди не кинь, скрізь мирні переговори. Мир, мир і ще раз мир", - додав Лукашенко.

Роль Білорусі у війні Росії проти України - що потрібно знати

Влада Білорусі надала військам РФ свою землю для здійснення широкомасштабного вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Крім того, нашу землю не раз обстрілювали з білоруської території.

Спочатку Олександр Лукашенко говорив, що Білорусь не бере участі у війні Росії проти України, але на початку жовтня визнав причетність білоруської сторони до бойових дій.

Псевдопрезидент 10 жовтня оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та РФ. Пізніше на білоруську територію привезли російських мобілізованих.

Військовий експерт Владислав Селезньов попередив, що російська армія знову може спробувати напасти з Білорусі на північ України, щоб відвернути увагу українських воїнів.

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