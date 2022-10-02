Президент Франції твердо засуджує спробу незаконної анексії Росією чотирьох областей України.

Президент Франції Еммануель Макрон налаштований допомогти Україні відновити її повний суверенітет і територіальну цілісність над територіями, які окупувала Російська Федерація і здійснила спробу їхньої анексії.

Про це йдеться у заяві на сайті Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови президентів Франції і України.

Зокрема, Макрон повторив тверде засудження незаконної анексії Росією чотирьох областей України.

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"Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити її повний суверенітет і територіальну цілісність, і працювати з її європейськими партнерами стосовно нових санкцій", - йдеться у заяві.

За даними прес-служби президента України, Зеленський у розмові з Макроном відзначив важливість посилення оборонної підтримки України.

Фейкові референдуми РФ в Україні

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому окупанти змушували їх голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитись про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ.

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