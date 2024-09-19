За словами Безуглої, у неї залишається допуск до державної таємниці.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сподівається, що після переведення для роботи в інший парламентський комітет народний депутат Мар’яна Безугла "зможе себе реалізувати". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо переходу Безуглої в інший парламентський комітет.

"Ви знаєте чудово цю всю історію про певні конфлікти, в тому числі, конфлікти в межах того комітету, в якому вона перебувала. І мені здається, що це таке Соломонове рішення: коли ми мали можливість задовільнити врешті-решт і її бажання піти з комітету, і бажання комітету, щоб вона звідти пішла. І вона була перенаправлена в інший комітет, де, сподіваюся, зможе себе реалізувати", - зауважив спікер.

Сама ж Безугла під час брифінгу зауважила, що це був "за власною заявою перехід" до іншого комітету. Також вона висловила думку, що Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до складу якого вона входила, - вже "труп", і "великих проектів" там вже немає.

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"Для себе я вирішила, враховуючи всі ті токсичні процеси, що відбуваються в комітеті, залучитися ще підтримкою партнерів для того, щоб розвивати саме демократичний цивільний нагляд і контроль за сектором нацбезпеки та оборони. І добитися тих інституційних змін, на яких я постійно наполягаю", - сказала депутат.

Безугла також зазначила, що у неї "залишається допуск до державної таємниці того ж рівня". "Також я кооперуюся з рядом тимчасових слідчих і спеціальних комісій для того, щоб продовжувати роботу", - додала парламентар.

Мар'яна Безугла - що про неї треба знати

Як повідомляв УНІАН, Безугла відома, зокрема своїми заявами "проти" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, у листопаді минулого року вона вимагала його відставки "через відсутність плану задуму на 2024 рік".

Далі вона критикувала Олександра Сирського, який змінив Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ.

У липні члени Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони проголосували за те, аби підготувати постанову щодо виключення Безуглої зі свого складу. На початку вересня парламент не проголосувала за відкликання Безуглої з посади заступниці голови цього комітету, а вже 17 вересня вона сама попросилася з комітету й написала заяву на звільнення.

Раніше сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада звільнила Безуглу з посади заступниці голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що "за" проголосували 252 парламентаря. Він додав, що Безуглу перевели у члени Комітету з питань зовнішньої політики.

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