Подоляк заговорив про "дефіцит простої логіки" в сучасному світі.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву американського мільярдера Ілона Маска про відсутність стратегії виходу з війни з Росією.

"Коли хтось із глобальних інфлюенсерів/персон (той самий Ілон Маск) наполегливо говорить про "відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту", доводиться вкотре дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі... " - написав він у мікроблозі X.

За його словами, реалістична стратегія виходу "кричуще проста" - Росія повинна вивести свої війська з території України, тим самим закінчивши гарячу фазу війни.

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"Я прекрасно розумію, що іноді прості істини вкрай складно усвідомити, але все ж таки повторюся: агресор (РФ), який неспровоковано напав на іншу країну з єдиною метою окупації/вбивства/загарбання, залишає чужу територію, повертає вкрадене і відновлює верховенство міжнародного права. Що в цьому складного? Яку ще стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна побудувати щось справедливе на несправедливості?" - додав Подоляк.

Нова заява Маска про війну в Україні:

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки підтримала законопроєкт, що передбачає надання нової допомоги Україні.

Ілон Маск написав у мережі, що занепокоєний "відсутністю стратегії виходу" з війни: "Просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або перезарядних кулеметів і снайперів на мінних полях".

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