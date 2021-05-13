Від патріотично налаштованих громадян його захищали "тітушки", які взяли в очеплення автомобіль, на якому Медведчук від’їхав від будівлі суду.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у вчиненні державної зради та порушенні законів і звичаїв війни, заявив, що виконуватиме рішення суду щодо цілодобового домашнього арешту та перебуватиме вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, відразу після оголошення ухвали Медведчук заявив журналістам, що буде думати разом зі своїми адвокатами над подальшими кроками стосовно оскарження обраного йому запобіжного заходу, а також щодо спростування доказів його вини, які здобуло слідство.

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Коли він виходив з будівлі суду, патріотично налаштовані громадяни, які зібрались на вулиці, почали вигукувати: "Медведчук - путінська курва", але він зробив вигляд, що не чує цих вигуків. Коли журналісти запитали Медведчука, що кричать на його адресу, він сказав: "Якщо вам цікаво - ви підійдіть і запитайте, і отримайте від них відповідь. Я таким людям нічого не відповідаю".

Також журналісти запитали Медведчука, чи не боїться він опинитися за ґратами, на що він відповів: "При цій владі кожен може опинитися за ґратами".

Крім того, журналісти нагадали Медведчуку про те, що саме Печерський райсуд Києва свого часу засудив поета, правозахисника Василя Стуса, адвокатом якого він був. На запитання, як йому зараз опинитися у цьому ж суді, але в іншій ролі, він відповів:

"Абсолютно нормально. Від тюрми і суми не зарікайся".

Також він відповів на запитання про те, де знаходиться ще один підозрюваний у цій справі - народний депутат Тарас Козак. За словами Медведчука, Козак перебуває в Білорусі на лікуванні.

Після спілкування з журналістами під будівлею суду Медведчук у супроводі "тітушок", які під керівництвом нардепа Іллі Киви організували для нього коридор, попрямував до автомобіля і залишив Печерський райсуд.

Підозра Медведчуку у держзраді

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Того ж дня стало відомо, що Козак перебуває за межами України.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету та іншими процесуальними обов'язками. Суддя відмовив у задоволенні як клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 300 млн 930 грн застави, так і клопотання захисників про взяття Медведчука на поруки його колег із фракції ОПЗЖ.

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Автор: Дмитро Хилюк