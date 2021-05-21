Депутат заявив, що повністю підтримує апеляційні скарги своїх захисників, які вимагають скасувати його домашній арешт, та висловлюється проти задоволення апеляційної скарги сторони обвинувачення, яке просить взяти його під варту.

Народний депутат від «Опозиційної платформи - за життя» Віктор Медведчук у суді заявив, що вважає політичними репресіями висунуту йому підозру.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання у Київському апеляційному суді він заявив, що повністю підтримує апеляційні скарги своїх захисників та заперечує проти задоволення апеляційної скарги сторони обвинувачення.

Медведчук також додав, що він усвідомлює тяжкість висунутої йому підозри.

"Водночас, я переконаний у тому, що ті докази..., які є у рішенні суду першої інстанції, є безпідставними, необгрунтованими і, на мій погляд, незаконними", - вважає він.

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На думку депутата, такі докази нібито не можуть слугувати підставою для обрання призначеного йому запобіжного заходу.

"Те, що сьогодні висуває сторона обвинувачення, є безпідставним і... політично вмотивованим, а також розглядається мною як політичні репресії проти мене, які направлені на незаконне кримінальне переслідування мене як представника партії, яка виступає проти політичного курсу чинної влади", - повідомив він.

Медведчук зазначив, що він та його адвокати спростовуватимуть доводи сторони обвинувачення.

Справа Медведчука: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях.

«Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо», - зазначив він.

18 травня Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн, адвокати Медведчука вимагають пом'якшення запобіжного заходу.

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Автор: Антоніна Доломанжи