Зрадник написав, що саме Україна разом із союзниками створила "всі умови", щоб залучити "бідну" Росію до так званого збройного конфлікту.

Звинувачений у держзраді Віктор Медведчук написав статтю у дусі роспропаганди про нібито "нацизм" в Україні, також заговорив про "геноцид Донбасу" та "нав'язаний Заходом" так званий ядерний апокаліпсис.

Крім того зрадник Медведчук вимагає трибуналу над президентом України Володимиром Зеленським у своїй статті для росЗМІ.

Він заговорив пропагандистськими тезами про розв'язаний проти жителів Донеччини та Луганщини "геноцид" із боку нібито української влади. Її дії він надумався порівнювати зі злочином "гітлерівців проти єврейського населення Рейху".

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"Після приходу до влади Зеленського режим перестав приховувати свою нацистську сутність та почав відтворювати дії Гітлера", – написав Медведчук.

Він пише, що саме Україна разом із союзниками створила "всі умови", щоб залучити "бідну" Росію до так званого збройного конфлікту. За його словами, суд над українським президентом допоможе подолати це та "врятувати світ від ядерної війни".

"Такий судовий процес дозволить запобігти реінкарнації нацизму в інших країнах. Тільки спільними зусиллями, вилікувавши Україну від "коричневої чуми" нацизму, зробивши на її прикладі висновки та покаравши винних, людство зможе уникнути ядерного апокаліпсису", – написав Медведук.

Зрадник зазначив, що "судовий процес" має відбуватися за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу. За його переконаннями, це в майбутньому допоможе запобігти "повторенню трагедії Німеччини минулого століття".

Зрадник Медведчук - що треба знати

11 травня 2021 року було підписано повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні.

13 січня 2023 року Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука і Тараса Козака.