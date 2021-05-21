За словами політика, він поки не має переліку осіб, з яким суд заборонив йому спілкуватися.

Підозрюваний у державній зраді народний депутат від «Опозиційної платформи - за життя» Віктор Медведчук заявляє, що не буде спілкуватися з колегою по фракції Тарасом Козаком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведчук сказав журналістам по завершенню засідання Київського апеляційного суду.

«Згідно з рішенням Печерського районного суду, було сказано, що мені не можна спілкуватися з тими особами, які будуть представлені в окремому списку, переданому мені прокуратурою. Враховуючи, що Козак – член політради нашої партії і мій друг, і людина, яка сьогодні незаконно обвинувачується, як і я, про всяк випадок, я вирішив з ним не спілкуватися, щоб мене не звинуватили у порушенні того режиму у вигляді домашнього арешту, який щодо мене застосовано, та не звинуватили у порушенні заборони на спілкування. Хоча я ще не маю документа зі списком тих осіб, з якими мені заборонено спілкування», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн, адвокати – вимагали пом'якшення запобіжного заходу.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. «Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо», - зазначив він.

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Автор: Дмитро Хилюк