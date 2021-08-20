Крім того, запроваджені санкції проти генералітету та служб розвідки Росії.

Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти "суддів" та "посадовців", причетних до переслідування громадян в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"В даному рішенні РНБО є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на тимчасово окупованій Донецькій та Луганській області", – розповів він.

За словами Данілова, перелік осіб та ЗМІ, проти яких запровадили санкції, доволі великий та буде доступний після виходу указу президента.

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Також сьогодні РНБО запровадила санкції стосовно ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який реєструє ЗМІ на окупованій території Донецької та Луганської областей.

"Крім того, запроваджено додаткові санкції на ті російські сайти, проти яких у нас уже були запроваджені санкції, але вони відкривають нові ресурси, тому ці ресурси так само підпадають під санкції", – пояснив секретар РНБО.

Санкції через переслідування в окупованому Криму: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня Кабмін схвалив два пакети санкцій проти суддів РФ та посадовців, які причетні до переслідування цивільного населення в окупованому Криму.

Першим розпорядженням уряд пропонував РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб – суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ в Криму. Зокрема, незаконного відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади.

Другим – застосувати санкції до 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова.

Санкції пропонувалося застосувати строком на 5 років.

Автор: Антоніна Доломанжи