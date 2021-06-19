Канцлер Німеччини згадала дії Росії у Криму та на Сході України.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель згадала анексію Криму Росією у своїй промові до 80-річчя від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР.

"Німеччина, як і весь Європейський союз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушила міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад", - цитує канцлера "Радіо Свобода".

Меркель також розповіла про відповідальність Німеччини за вторгнення в Радянський Союз у 1941 році.

"Для нас, німців, це - привід для сорому", - зазначила голова німецького уряду і згадала про мільйони жертв Другої світової війни на російській, українській і білоруській територіях, а також у країнах Балтії.

"Не можна забувати, що ми - в боргу перед мільйонами жертв і їхніми нащадками", - заявила політик.

Ein Tag der Scham: Kanzlerin #Merkel erinnert im Video-Podcast an den 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die ehemalige Sowjetunion. pic.twitter.com/Z2rONP9e7y — Steffen Seibert (@RegSprecher) June 19, 2021

Водночас Меркель висловилася про розгін білоруських і російських протестів, зазначивши, що активність громадянського суспільства у цих країнах останнім часом "стала неможливою".

При цьому канцлер заявила про необхідність діалогу з РФ і згадала про історичний зв'язок Німеччини та Росії.

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Автор: Катерина Комолова