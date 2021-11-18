Наразі в Єврокомісії виключають можливість будь-яких масштабних переговорів із владою Білорусі.

У Європейському союзі виключили можливість будь-яких масштабних переговорів із владою Білорусі, однак допускають технічні контакти щодо мігрантів на кордоні.

Про це під час брифінгу заявив представник Європейської комісії Ерік Мамер, інформує Reuters.

"Питання про переговори з режимом Лукашенка на порядку денному не стоїть", — сказав він.

Читайте такожМігранти штурмували польський кордон під керівництвом білоруського спецназуЗа словами Мамера, увага Брюсселя сконцентрована на допомозі мігрантам та на поверненні їх додому, а не на контактах із Мінськом. Водночас він наголосив, що переговори технічного характеру проведуть з Агентством ООН у справах біженців, з Міжнародною організацією з міграції та з білоруською стороною щодо сприяння репатріації людей, які перебувають на кордоні.

"Це те, на чому буде фокус переговорів, а також, звісно, ​​на сприянні наданню допомоги людям, які перебувають на кордоні", - резюмував Мамер.

Міграційна криза на кордоні ЄС

Білорусь спровокувала міграційну кризу на кордонах з Литвою, Латвією та Польщею.

Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає їм потрапити до країн Євросоюзу.

Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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Автор: Марта Гичко