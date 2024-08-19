Він має перебувати під домашнім арештом до 23 вересня.

Народному депутату України Миколі Тищенку продовжено запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись рішення Печерського районного суду Києва. Нардеп має перебувати під домашнім арештом до 23 вересня 2024 року.

Зазначається, що Тищенко повинен повідомляти про зміну проживання, утриматись від спілкування з особами, визначеними судом, залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

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Справа Тищенка

Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі 20 червня 2024 року у Дніпрі колишнього військовослужбовця. Тищенко ж звинуватив 33-річного колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захистити місцеву ботоферму".

За даними слідства, 20 червня група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Сторона обвинувачення зазначала, що у даному кримінальному провадженні є двоє підозрюваних: Микола Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі потерпілого) та Костянтин Цубер.

25 червня Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і застосував стосовно Тищенка запобіжний захід у вигляді цілолобового домашнього арешту з носінням електронного браслету, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

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