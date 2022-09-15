Там вважають, що на даному етапі війни ці бойові танки будуть малоефективні.

Урядова коаліція в Німеччині ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки Україні, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

Про це заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль, передає Bild.

За його словами, німецький уряд одностайний у тому, що в даний час основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка до роботи на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни.

Відео дня

За словами Клінгбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

Він зазначив, що його країна зараз поставляє Україні реактивні системи залпового вогню "Марс-2" і 50 броньованих машин "Динго".

В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків. Вона згадала про деокуповану Балаклію і заявила, що західне озброєння допомагає українцям визволяти свої території.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.

Вас також можуть зацікавити новини: