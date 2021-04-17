Міністр оборони Угорщини Тібор Бенкьо запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

Міністр оборони Угорщини Тібор Бенкьо запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це Бенкьо заявив під час зустрічі з послом України в Угорщині Любов'ю Непоп, інформує прес-служба українського представництва в країні.

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Як зазначається, посол поінформувала главу угорського оборонного відомства про загострення Росією ситуації на сході України і нарощування угруповання російських військ уздовж кордону з Україною і на тимчасово окупованих українських територіях: в Криму і в Донецькій і Луганській областях.

Непоп підкреслила важливість підтримки партнерів у протидії російській агресії.

У відповідь міністр запевнив, що Угорщина підтримувала і буде підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, йдеться в повідомленні.

Стягування російських військ до українського кордону

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Олена Коваленко