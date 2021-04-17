Міністр оборони Угорщини Тібор Бенкьо запевнив у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це Бенкьо заявив під час зустрічі з послом України в Угорщині Любов'ю Непоп, інформує прес-служба українського представництва в країні.
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Як зазначається, посол поінформувала главу угорського оборонного відомства про загострення Росією ситуації на сході України і нарощування угруповання російських військ уздовж кордону з Україною і на тимчасово окупованих українських територіях: в Криму і в Донецькій і Луганській областях.
Непоп підкреслила важливість підтримки партнерів у протидії російській агресії.
У відповідь міністр запевнив, що Угорщина підтримувала і буде підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, йдеться в повідомленні.
Стягування російських військ до українського кордону
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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