Як зазначили в Міністерстві, сьогодні один із заступників голови КМДА "раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди київської міської влади".

В Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що Київська міська державна адміністрація надала всі необхідні дозволи для встановлення сцени в Маріїнському парку.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

Зокрема, щодо ситуації зі встановленням сцени для святкового концерту з нагоди 30-ї річниці Незалежності України на площі Конституції в Києві сказано, що "рештки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради жодним чином не прив’язані до конкретних місць поховання". При цьому зазначається, що наразі невідомо навіть, чи взагалі лишилися на території Маріїнського парку будь-які поховання, "оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою".

"В КМДА добре про це відомо, тому, як з’ясувало міністерство, адміністрація надала творчій команді усі необхідні для встановлення сцени дозволи. Сьогодні один із заступників голови КМДА раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди київської міської влади, представником якої він є", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошують, що "події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування такої величної для країни дати – 30-річчя Незалежності України. Якщо задум саме такий, запевняємо: нічого не вийде. Київ, як і вся Україна, святкуватиме День Незалежності!".

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Скандал навколо сцени в Маріїнському парку

Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів заявив, що сцену, на якій з нагоди Дня Незалежності відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі, встановили на братській могилі учасників революції 1917–1921 років.

Організатори концерту італійського співака Андреа Бочеллі в Києві на День Незалежності вважають заяву Прокопіва некоректною. У переданому УНІАН коментарі організаторів концерту Андреа Бочеллі в Києві стверджується, що "влада міста Києва в особі одного із заступників пана Кличка знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на Площі Конституції".

За словами організаторів заходу, немає жодних підтверджень, що поховання учасників революції робили саме там. Крім того, в 2017 році на тому ж місці проводились розважальні заходи з нагоди "Євробачення".

Автор: Надя Пришляк