За словами очільника МЗС України, Туреччина може допомогти Україні досягти справедливого миру.

Туреччина може відіграти значну роль у досягненні справедливого миру в Україні. Про це заявив очільник українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга в коментарі для "Укрінформу".

"Роль Туреччини (у питанні завершення війни РФ проти України - УНІАН) надзвичайно важлива, враховуючи і потенціал цієї країни, і роль, яку вона відіграє в регіоні, особливо в регіоні Чорного моря… Туреччина має одну з найбільших армій на Європейському континенті. І, безумовно, в контексті майбутніх домовленостей щодо досягнення справедливого й всеосяжного миру в Україні ця роль обов’язково буде", - пояснив дипломат.

За його словами, саме за ініціативою президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у 2022 році було створено "зерновий коридор" у Чорному морі.

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"Туреччина також активно долучалася до процесів звільнення військовополонених, за що ми їй вдячні", - додав Сибіга.

Туреччина і Україна - останні новини

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Туреччина може відправити війська в Україну у якості миротворців. За інформацією видання, це питання буде розглянуто, якщо його визнають необхідним для забезпечення регіональної стабільності та миру.

Також Reuters писав, що Туреччина запропонує провести у себе мирні переговори між Україною та Росією. У виданні нагадали, що Туреччина підтримує хороші зв'язки з Україною і Росією з початку повномасштабної війни.

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