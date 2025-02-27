З 1984 року Туреччина веде війну з партизанами Робітничої партії Курдистану.

Багаторічний конфлікт турецьких курдів із урядом Туреччини отримав шанс на закінчення. Ідейний лідер курдського спротиву Абдулла Оджалан, який відбуває довічне ув’язнення в турецькій в’язниці, закликав бойові групи курдів скласти зброю. Про це пише Associated Press (AP).

У повідомленні, надісланому своїм послідовникам з в'язниці, Оджалан сказав, що Робітнича партія Курдистану (РПК) повинна провести з'їзд і прийняти рішення про саморозпуск.

"Зберіть свій з’їзд і прийміть рішення. Усі групи повинні скласти зброю, а РПК має розпуститися", – сказав Оджалан. Його повідомлення було передано через представників легальної прокурдської партії DEM, які відвідали Оджалана у в’язниці.

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Як зазначає AP, заява Оджалана є частиною нових зусиль щодо миру між курдськими повстанцями і турецькою державою, які були ініційовані в жовтні партнером президента Реджепа Таїпа Ердогана по коаліції Девлетом Бахчелі. Ультраправий політик припустив, що Оджалан може бути умовно-достроково звільнений, якщо його група відмовиться від насильства та розпадеться.

75-річний Оджалан перебуває у в'язниці на острові Імралі неподалік від Стамбула з 1999 року після того, як був засуджений за державну зраду. Попри ув'язнення, він зберігає значний вплив на РПК. Очікується, що керівництво групи прислухається до будь-якого заклику Оджалана, хоча деякі фракції всередині групи можуть чинити опір, кажуть аналітики.

AP зауважує, що порозуміння з легальним крилом курдського руху насправді дуже потрібне зараз Реджепу Ердогану. Він хоче змінити конституцію, аби дозволити собі і далі залишатися президентом Туреччини. А для цього йому не вистачає голосів у парламенті. Легальна прокурдска партія DEM, яка там присутня, може дати ці голоси.

Збройний опір курдів у Туреччині

У 1978 році Абдулла Оджалан створив і очолив Робітничу партію Курдистану, яка стояла на прокомуністичних та одночасно національно-визвольних засадах. У 1984 році партія організувала збройне повстання курдів на південному сході Туреччини.

Відтоді РПК вела партизанську війну проти турецької держави, що спричинило багаторічний конфлікт із тисячами жертв. Після розпаду СРСР ідеологія партії еволюціонувала: РПК відмовилася від марксистської ідеології, а також від радикальних вимог повної незалежності Курдистану і перейшла до концепції демократичного конфедералізму, яка передбачає широку автономію та самоуправління курдів без відокремлення від Туреччини.

Туреччина, США та ЄС класифікують РПК як терористичну організацію, хоча вона має підтримку серед частини курдського населення.

Сьогодні діяльність РПК поширюється не лише на Туреччину, а й на Сирію, Ірак та Іран, де її союзні структури беруть участь у збройних конфліктах і політичній діяльності.

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