Президентський законопроєкт підтримало 243 нардепи.

Верховна Рада країни підтримала запровадження множинного громадянства в Україні. Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов.

Він зазначив, що за президентський законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" ( реєстраційний номер 11469 в цілому як за закон проголосувало 243 народних депутати України.

За його словами, ухвалений закон встановлює допустимі випадки множинності громадянства, визначає особливості набуття громадянства України та його поновлення, а також переглядає підстави для втрати громадянства України.

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Передбачаються випадки дозволеного множинного громадянства, у разі:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства, якщо він неотримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку іноземцями;

набуття громадянином України громадянства держав із встановленого Кабміном переліку.

"Законопроєкт сприятиме збереженню звʼязків з мільйонами українців, яким не доведеться відмовлятись від українського паспорту, а також поверненню біженців, які покинули свої домівки через російську агресію", - написав Фролов.

Множинне громадянство в Україні

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект щодо множинного громадянства, яким допускається множинність громадянства (підданства).

В законопроекті передбачалося, що множинність громадянства не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.

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