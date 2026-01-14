Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до травня

Воєнний стан і загальна мобілізація продовжені до 4 травня 2026 року.

Верховна Рада України проголосувала за продовження до травня 2026 року воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за закон "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 14366) проголосувало 330 народних депутатів України.

Ним продовжено дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб, тобто до 4 травня 2026 року.

Також парламент проголосував за президентський законопроєкт "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 14367). Це рішення підтримали 312 народних депутатів України.

Ним продовжено термін проведення загальної мобілізації з 3 лютого 2026 року також на 90 діб, тобто до 4 травня.

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє голосування у Верховній Раді за продовження мобілізації та воєнного стану є 18-м. 21 жовтня 2025 року народні депутати підтримали рішення про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого.

30 жовтня президент України Володимир Зеленський ці підписав закони.

