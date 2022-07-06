Заборона, запроваджена для військовозобов'язаних, може нести загрозу дотриманню права громадян України на свободу переміщення, зазначив уповноважений Ради з прав людини.

Заборона переміщення військовозобов’язаних в Україні за межі території областей проживання без дозволу територіального центру комплектування та соціальної підтримки викликає занепокоєння, оскільки не прописана мета такого виїзду.

Не передбачено екстрені випадки, коли військовозобов’язані мають терміново виїхати (хвороба чи смерть рідних, термінові робочі поїздки), написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Facebook.

"…розробниками не враховано спроможність ТЦК та СП (які і до повномасштабної агресії мали можливість приймати відвідувачів раз на тиждень) на опрацювання звернень охочих отримати відповідні дозволи", - зазначив він.

Омбудсмен вважає, що заборона може нести загрозу дотриманню права українців на свободу переміщення і на працю.

Раніше УНІАН дізнався, що в Україні розроблено порядок надання дозволів на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання. Подробиці цієї законодавчої ініціативи оприлюднив адвокат Дмитро Воронцов.

Пізніше у Генштабі Збройних сил України повідомляли, що для виїзду за межі регіонів проживання військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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