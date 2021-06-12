Росія вимагала від УЄФА заборонити українським гравцям одягати форму з гаслом "Слава Україні! / Героям Слава!".

Міністерство закордонних справ Росії порівняло національне гасло «Слава Україні» з нацистським привітанням «Heil, Hitler».

Про це йдеться у Twitter англомовної версії сторінки міністерства.

Росіяни розмістили кілька фото з футбольних чемпіонатів Європи напередодні Другої світової. Вони стверджують, що на фото – англійці, які начебто вітають партійців Гітлера на стадіоні.

«14 травня 1938 року. Збірна Англії з футболу піднімає руки у нацистському привітанні на Олімпійському стадіоні у Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса»», – підписало відомство кадри.

Під фото МЗС Росії також згадали посольство США, розкритикувавши його акцію на підтримку нової української форми на Євро-2020.

«10 червня 2021 року. Посольство США у Києві надягає українську національну форму з вишитою українською версією напису: «Heil, Hitler».

Скандал у Росії з приводу форми української Збірної спалахнув, коли в Києві, 6 червня, презентували оновлений дизайн спортивного екіпірування, який УЄФА затвердила.

На вбранні гравців зобразили окуповані Крим і Донбас у складі України, а також представили державні гасла: «Слава Україні! Героям Слава!».

У Держдумі РФ миттєво закликали УЄФА заборонити форму, а скандальний боксер Микола Валуєв звинуватив Україну у спробі політизувати спорт.

У відповідь головний тренер української Збірної Андрій Шевченко зазначив, що йому байдуже на реакцію росіян, він прислуховується лише до реакції уболівальників.

Після звернення Російського футбольного союзу УЄФА все ж попросила прибрати з української форми другу частину фрази: «Героям слава!» У мережі спілку звинуватили у корупції та вважають, що на рішення міг вплинути один з головних спонсорів чемпіонату російський «Газпром».

Ввечері 11 червня Україна з УЄФА досягли компромісу – напис "Героям слава" не буде видалений з форми національної збірної на Євро-2020, але буде розташований за новим елементом дизайну.

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Автор: Яна Ставська