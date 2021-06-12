Міністерство закордонних справ Росії порівняло національне гасло «Слава Україні» з нацистським привітанням «Heil, Hitler».
Про це йдеться у Twitter англомовної версії сторінки міністерства.
Росіяни розмістили кілька фото з футбольних чемпіонатів Європи напередодні Другої світової. Вони стверджують, що на фото – англійці, які начебто вітають партійців Гітлера на стадіоні.
«14 травня 1938 року. Збірна Англії з футболу піднімає руки у нацистському привітанні на Олімпійському стадіоні у Берліні в присутності Герінга, Геббельса і Гесса»», – підписало відомство кадри.
Під фото МЗС Росії також згадали посольство США, розкритикувавши його акцію на підтримку нової української форми на Євро-2020.
«10 червня 2021 року. Посольство США у Києві надягає українську національну форму з вишитою українською версією напису: «Heil, Hitler».
Скандал у Росії з приводу форми української Збірної спалахнув, коли в Києві, 6 червня, презентували оновлений дизайн спортивного екіпірування, який УЄФА затвердила.
На вбранні гравців зобразили окуповані Крим і Донбас у складі України, а також представили державні гасла: «Слава Україні! Героям Слава!».
У Держдумі РФ миттєво закликали УЄФА заборонити форму, а скандальний боксер Микола Валуєв звинуватив Україну у спробі політизувати спорт.
У відповідь головний тренер української Збірної Андрій Шевченко зазначив, що йому байдуже на реакцію росіян, він прислуховується лише до реакції уболівальників.
Після звернення Російського футбольного союзу УЄФА все ж попросила прибрати з української форми другу частину фрази: «Героям слава!» У мережі спілку звинуватили у корупції та вважають, що на рішення міг вплинути один з головних спонсорів чемпіонату російський «Газпром».
Ввечері 11 червня Україна з УЄФА досягли компромісу – напис "Героям слава" не буде видалений з форми національної збірної на Євро-2020, але буде розташований за новим елементом дизайну.
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