Цим вшановується пам’ять жертв депортації та окупації, засвідчується повага до кримських татар.

На рейдовому буксирі «Яни Капу» ВМС Збройних сил України (ЗСУ) було урочисто піднято прапори з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Церемонія розпочалась з виконання державного гімну України та національного гімну кримськотатарського народу. Захід очолював начальник управління морально-психологічного забезпечення Командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Андрій Урсол.

"Традиційно, 26 червня на буксирі «Яни Капу», який названо на честь міста в АР Крим ми піднімаємо державний прапор України та національний прапор кримськотатарського народу. Цим ми вшановуємо пам’ять жертв депортації та окупації, засвідчуємо повагу до кримських татар, їх боротьби за волю та право жити вільно на своїй землі у складі української держави", - сказав Урсол, передає armyinform.com.ua.

Буксир "Яни Капу" в російському полоні: деталі

Російські прикордонники 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона стверджувала, що Київ не повідомив Росію про проходження кораблів ВМС України через Керченську протоку.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року постановив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні конфісковані судна.

24 моряки повернулися в Україну 7 вересня в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб.

17 листопада 2019 року стало відомо, що судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" виводять з Керчі.

Довідка УНІАН. Кримськотатарський прапор був затверджений у 1917 році, а саме свято почало відзначатися з 2010-го та закріплене рішенням V Курултаю кримськотатарського народу. Золота тамга на блакитному стязі для всього світу стала символом нескореності та мужності народу, символом боротьби за свої права, боротьби за повернення Криму під контроль України.

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Автор: Ірина Погоріла