Сьогодні арбітражний трибунал вирішив розділити розгляд справи на дві стадії – юрисдикційну та по суті.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності у справі захоплення українських моряків та кораблів у Керченській протоці, яке сталося в листопаді 2018 року.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

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Зокрема, в МЗС наголосили, що сьогодні арбітражний трибунал, сформований відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права, виніс рішення щодо біфуркації провадження (розділення його на 2 стадії – юрисдикційну та по суті) у справі між Україною та РФ щодо затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

"Арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження. Зауважимо, що практика розділення провадження є поширеною в міжнародному арбітражі. Нагадаємо, що інші справи України розглядалися за аналогічним механізмом і нами було успішно подолано юрисдикційні зауваження Російської Федерації як в Міжнародному суді ООН, так і за позовом згідно з Конвенцією ООН з морського права", - йдеться в заяві.

"Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі і потім утримувавши українські військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 члени їхніх екіпажів", - наголошується в заяві.

Атака Росії на українських моряків в Керченській протоці

25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксира «Яни Капу» і катерів «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти тоді захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з яких були поранені, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряки повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами.

20 листопада 2019 року РФ повернула Україні й захоплені кораблі. Тоді командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни «угробили» українські судна, зняли навіть «плафони, розетки й унітази». Також він зазначив, що на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв'язку і навігаційне обладнання.

22 травня 2020 року Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум з доказової базою у справі проти Російської Федерації щодо захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року

У МЗС України очікують на рішення у справі проти РФ щодо акту агресії у Керченській протоці протягом 2022-2023 року.

Сьогодні, 12 листопада, арбітраж у Гаазі надав Україні три місяці для подання зауважень на заперечення РФ у справі щодо акту агресії в Керченській протоці.

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Автор: Віталій Саєнко