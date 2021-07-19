Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський спробує зробити те, що не вдалося його попереднику.

Однопартієць і колишній колега, а нині міністра внутрішніх справ Дениса монастирського, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що при новому главі МВС чекають глобальні зміни.

Про це він 19 липня заявити в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, одне із завдань, над вирішенням якого працюватиме Монастирський, - розподіл МВС і відділення від відомства підконтрольних йому силових структур.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо того, що такі великі Міністерства треба розбивати на декілька інстанцій — Нацгвардія має бути роз'єднана з поліцією, і прикордонна служба також", — сказав він.

Також Арахамія допускає, що з ведення МВС можуть виділити міграційну службу.

За його словами, це питання два роки обговорювалося і з попередником монастирського - Арсеном Аваковим, але він був проти цієї ініціативи.

Відставка Авакова і призначення Монастирського

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС, яку він обіймав з початку 2014 року.

Через два дні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський висунув на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а 16 липня Рада схвалила цю пропозицію.

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Автор: Станислав Кожемякин