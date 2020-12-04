Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відіграло активну роль у політичній війні на Кіровоградщини з метою послаблення впливу Офісу Президента України та партії «Слуга Народу» в регіоні напередодні місцевих виборів.

Про це йдеться в матеріалі «Главкому» "Як партія Зеленського програла Кіровоградщину і до чого тут НАБУ?"

Ряд впливових політиків Кіровоградської області, зокрема, голова Кіровоградської облради Олександр Чорноіваненко, його заступник Юрій Гугленко, голова ОДА у 2014-2019 роках, а нині мер Олександрії Сергій Кузьменко, та депутат обласної ради від ОПЗЖ Вадим Волканов об’єднали свої зусилля, щоб отримати перемогу для своїх партій на місцевих виборах. Про це, зокрема, свідчать записи, які оприлюднив у жовтні 2020 року блогер та журналіст Сергій Іванов. На записах представники місцевих кланів обговорюють, як будуть ділити владу після місцевих виборів, і як зменшити вплив голови ОДА Андрія Балоня, призначеного Володимиром Зеленським у листопаді 2019 року.

«В цій розмові голос, схожий на голос Чорноіваненка, відверто хизується, що «вже запустив по Балоню НАБУ, садить буде, дивиться на нього», - йдеться в матеріалі.

Як пише “Главком”, в НАБУ працює зять голови Кіровоградської облради Олександра Черноіваненка Олег Борисенко, який обіймає посаду заступника керівника Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів. Своєю чергою Олег Борисенко, за даними ЗМІ, є кумом директора НАБУ Артема Ситника.

“Виявляється, що деякі регіональні клани можуть навіть мати свої «квоти» у НАБУ через пов'язаних кумівськими відносинами з Ситником детективів, що зайняли ключові посади у Бюро”, - повідомляє автор.

«Результатом ймовірної змови місцевого політикуму та НАБУ стало не лише усунення Андрія Балоня з посади очільника Кіровоградщини, але й поразка партії президента на місцевих виборах в області», - пише «Главком».

Як приклад хаосу та некерованості на минулих виборах на Кіровоградщині журналісти наводять скандальну перемогу Віктора Лозінського на виборах голови Підвисоцької ОТГ, до складу якої зараз належить і Голованівський район, у якому у 2009 році сталося відоме на всю Україну вбивство за участі екс-депутата Верховної Ради. Головним конкурентом Лозінського був кандидат від «Слуги народу» Сергій Балицький, сім’я якого має агробізнес в регіоні. Він неодноразово заявляв про погрози від Лозінського.

«Журналісти з проекту «Стоп корупція» проаналізували результати місцевих виборів в обласну раду Кіровоградської області. Місцеві клани, які працювали на виборах проти Зеленського і партії «Слуга народу», змогли «протягнути» до облради мінімум 35 осіб – за списками партії «Батьківщина», ОПЗЖ та «Європейської солідарності». А це – гарантована більшість», – констатує автор матеріалу.

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Автор: УНІАН