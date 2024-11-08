За словами Владислава Фарапонова, Україна має зрозуміти, наскільки готовий Трамп впливати на Путіна.

Нині українська влада має зрозуміти, наскільки готовий новообраний президент США Дональд Трамп впливати на правителя Росії Володимира Путіна. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

За його словами, зараз буде відбуватися комунікація Києва з командою Трампа, адже наразі незрозуміло, наскільки новий глава Білого дому готовий тиснути на Путіна.

"Коли ми це зрозуміємо, стане простіше комунікувати та доносити нашу позицію", - сказав експерт.

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Він розповів, що бачився з послом України в США Оксаною Маркаровою і зрозумів, що "на жодні компроміси ми не підемо":

"І це правильно, це сильна позиція. ... Якщо Трамп хоче перемовин, то щодо участі України має бути чітка ясність".

Як сказав Фарапонов, одним із методів впливу на Росію може бути, зокрема, обмеження для російських сателітів у світі.

"Може бути ще більше санкцій, можуть бути персональні санкції. Загалом, важелі впливу на Росію, якщо не брати до уваги збільшення фінансової та військової допомоги Україні, - це санкції та "охолодження" контактів", - зазначив аналітик.

Він також вважає, що у перші два роки адміністрація Трампа буде концентруватися на внутрішній політиці:

"Це буде пріоритет. Але це не означає, що на зовнішньо-політичному поприщі буде якийсь простій".

Експерт також вважає, що Європа наразі дуже повільна в плані підтримки України - в тому числі і в виробництві зброї.

"Насправді це дуже малоймовірно, що Європа зможе компенсувати допомогу США. По-друге, вважаю, США будуть лідером західного світу і надалі", - резюмував Фарапонов.

Реакція України на перемогу Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Глава держави висловив сподівання, що разом з Трампом Києву вдасться наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу "мир через силу".

Водночас військовий експерт Роман Світан спрогнозував мабутнє відносин Києва з Трампом. За його словами, Україна працюватиме з новообраним президентом США за його правилами гри.

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