Народний депутат від проросійської партії ОПЗЖ Олександр Качний втік в прямому ефірі зі студії телеканалу після запитання про агресію Росії на Донбасі.
Відповідний інцидент стався в ефірі телеканалу "Прямий".
Зокрема, нардепу нагадали заяви його колег по фракції щодо оцінки ситуації на фронті й запитали його особисту думку щодо цього.
"На Донбасі сьогодні відбувається ситуація, при якій одні українці стоять проти інших...", - заявив він.
Читайте такожШуфрич ледь не отримав в обличчя після слів про Путіна
Після цього ведучі перебили депутата, на що він обурився й закликав дати йому висловитися. Далі в студії до дискусії підключився колишній політв'язень Ахтем Чийгоз, який запитав, хто окупував Крим та чи є війська РФ на Донбасі. У відповідь Качний заявив, що на Донбасі є російська зброя.
Подальша перепалка з ведучими закінчилася втечею представника ОПЗЖ. "Вам треба повчитись журналістиці трохи, люди", - заявив депутат, покидаючи студію.
Подробиці дивіться на відео
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Депутата від ОПЗЖ застукали за неочікуваним заняттям (відео)
- Медведчуку та Козаку в дні захоплення Криму віддали за безцінь нафтовий бізнес в РФ - розслідування "Схем" (відео)
- ОПЗЖ демонстративно покинула залу Ради під час засідання щодо загострення на Донбасі
- Підозрюваного у держзраді "експерта" Дудкіна відпустили: ОПЗЖ внесла 2 мільйони
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram