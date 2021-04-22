Качному не сподобалися запитання про Донбас та російську агресію.

Народний депутат від проросійської партії ОПЗЖ Олександр Качний втік в прямому ефірі зі студії телеканалу після запитання про агресію Росії на Донбасі.

Відповідний інцидент стався в ефірі телеканалу "Прямий".

Зокрема, нардепу нагадали заяви його колег по фракції щодо оцінки ситуації на фронті й запитали його особисту думку щодо цього.

"На Донбасі сьогодні відбувається ситуація, при якій одні українці стоять проти інших...", - заявив він.

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Після цього ведучі перебили депутата, на що він обурився й закликав дати йому висловитися. Далі в студії до дискусії підключився колишній політв'язень Ахтем Чийгоз, який запитав, хто окупував Крим та чи є війська РФ на Донбасі. У відповідь Качний заявив, що на Донбасі є російська зброя.

Подальша перепалка з ведучими закінчилася втечею представника ОПЗЖ. "Вам треба повчитись журналістиці трохи, люди", - заявив депутат, покидаючи студію.

Подробиці дивіться на відео

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Автор: Юрій Годован