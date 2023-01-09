У парламенті все меншає і меншає депутатів.

Скандальний проросійський політик Андрій Аксьонов склав повноваження народного депутата України.

Як пише нардеп Ярослав Железняк у Telegram, у парламенті все меншає і меншає депутатів.

"Ще один депутат складає мандат. Андрій Аксьонов. Коли Рада проголосує це рішення, то в Парламенті залишиться рекордно мала кількість нардепів. Лише 415", - зазначив Железняк.

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Представниця "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко засудила діяльність Аксьонова після його звільнення.

"Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині", - написала Геращенко в соцмережах.

Андрій Аксьонов: що відомо про нього

Нагадаємо, що Андрій Аксьонов має російський паспорт. Він підтримував так звані квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР".

Журналіст Денис Казанський повідомив, що Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році. Це підтвердила і СБУ.

Аксьонов складав присягу в парламенті під вигуки "Ганьба!". Його освистали та не дозволили пройти до трибуни.

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