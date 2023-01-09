Скандальний проросійський політик Андрій Аксьонов склав повноваження народного депутата України.
Як пише нардеп Ярослав Железняк у Telegram, у парламенті все меншає і меншає депутатів.
"Ще один депутат складає мандат. Андрій Аксьонов. Коли Рада проголосує це рішення, то в Парламенті залишиться рекордно мала кількість нардепів. Лише 415", - зазначив Железняк.
Представниця "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко засудила діяльність Аксьонова після його звільнення.
"Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині", - написала Геращенко в соцмережах.
Андрій Аксьонов: що відомо про нього
Нагадаємо, що Андрій Аксьонов має російський паспорт. Він підтримував так звані квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР".
Журналіст Денис Казанський повідомив, що Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році. Це підтвердила і СБУ.
Аксьонов складав присягу в парламенті під вигуки "Ганьба!". Його освистали та не дозволили пройти до трибуни.