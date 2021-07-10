Олександр Юрченко, якого минулого року виключили зі складу фракції "Слуга народу", 8 липня у Львові потрапив у ДТП, нібито перебуваючи під дією наркотиків.

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" в парламенті Олександр Корнієнко закликав позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у керуванні авто у стані наркотичного сп'яніння, скласти мандат.

Про це повідомляється на сайті "СН".

"Черговий інцидент з Юрченком викликає тільки одне запитання: чому ця людина, яка майже рік тому стала фігурантом кримінального провадження про хабар, досі не отримала законний вирок?", - зауважив Корнієнко.

Він нагадав, що Юрченка виключили зі складу фракції "Слуга народу" 14 вересня 2020 року після скандалу з хабарем, але "правоохоронці так і не притягнули його до відповідальності".

Читайте такожЇздив у групі підтримки "95 кварталу": новий прес-секретар президента розповів про першу зустріч із Зеленським"Ще тоді я пропонував йому добровільно скласти депутатський мандат, але він не послухав. Тож зараз у нього з'явився ще один привід це зробити. Я закликаю його скласти повноваження народного депутата за особистою заявою", - сказав голова партії.

За його словами, Конституція передбачає дострокове припинення повноважень народного депутата після оголошення обвинувального вироку, але його "поки немає".

"Нацполіція та Офіс Генпрокурора мають якнайшвидше розслідувати те, що сталося. Чим швидше суспільство побачить розставлення усіх юридичних акцентів у цій ситуації, тим краще. Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути народним депутатом Верховної Ради", - вважає Корнієнко.

Що передувало

8 липня 2021 року Юрченко у Львові потрапив у ДТП, начебто перебуваючи під дією наркотиків.

У львівській поліції повідомляли, що на винуватця аварії склали протокол, який направлено до суду.

17 вересня 2020 року Юрченку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і в подальшому - 200 тис. доларів для нібито підкупу членів комітету ВР за голосування за подані пропозиції.

Юрченка виключили із фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3,1 млн грн. Того ж дня депутата взяли під варту. Через кілька днів Юрченка внесли заставу, на нього одягнули електронний браслет, який зняли 4 листопада.

4 березня 2021 року у НАБУ повідомили про завершення розслідування справи за підозрою Юрченка в отриманні хабара.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська