Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що міг би приєднати Україну до Росії за дорученням президента РФ Володимира Путіна.
Про це він сказав під час брифінгу у Грозному, який транслювали російські ЗМІ.
"Українське питання - це не рівень президента країни (президента Росії Володимира Путіна, - ред.), це мій рівень. Якби мені доручили - я б давно вирішив це питання чи приєднав би Україну до Чеченської республіки", - заявив Кадиров.
Читайте такожСкандал з Уруським: міністр пояснив спільну фотографію з Кадировим в ОАЕНа його думку, Україну необхідно приєднати до Росії у випадку продовження політики президента Володимира Зеленського.
"На моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни", - заявив Кадиров.
"Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка", – додав він.
Також він звинуватив європейські країни у намірі розмістити в Україні військові бази і прагненні таким чином диктувати умови Росії.
"Я казав, що після Криму (тимчасової окупації Криму Росією, - ред.), необіхдно буде забрати й Київ", - заявив Кадиров.
Нагадаємо, у Кремлі переконані, що безпека Росії перебуває під загрозою через присутність НАТО в Україні.
Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що НАТО поступово проникає на територію України й у майбутньому фактично може залишитися лише формалізація цього процесу.