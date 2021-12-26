Кадиров назвав українські території "своїми".

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що міг би приєднати Україну до Росії за дорученням президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав під час брифінгу у Грозному, який транслювали російські ЗМІ.

"Українське питання - це не рівень президента країни (президента Росії Володимира Путіна, - ред.), це мій рівень. Якби мені доручили - я б давно вирішив це питання чи приєднав би Україну до Чеченської республіки", - заявив Кадиров.

Читайте такожСкандал з Уруським: міністр пояснив спільну фотографію з Кадировим в ОАЕНа його думку, Україну необхідно приєднати до Росії у випадку продовження політики президента Володимира Зеленського.

"На моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський та його команда так поводитимуться, то Україну мають приєднати до нашої країни", - заявив Кадиров.

"Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка", – додав він.

Також він звинуватив європейські країни у намірі розмістити в Україні військові бази і прагненні таким чином диктувати умови Росії.

"Я казав, що після Криму (тимчасової окупації Криму Росією, - ред.), необіхдно буде забрати й Київ", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, у Кремлі переконані, що безпека Росії перебуває під загрозою через присутність НАТО в Україні.

Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що НАТО поступово проникає на територію України й у майбутньому фактично може залишитися лише формалізація цього процесу.

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