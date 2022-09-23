Проти Володимира Лісіна персональні санкції ввели лише в Австралії.

Найбагатший російський олігарх Володимир Лісін досі не внесений до жодного списку санкцій - ні у Європі, ні у США, ні в Україні. Його компанія "НЛМК" постачає сталь для розробки ядерної зброї.

Про це йдеться у сюжеті "Схем".

Електротехнічна сталь корпорації Лісіна постачається на російські підприємства, які безпосередньо займаються виготовленням ядерної зброї, безперебійно - починаючи з 2014 року.

Серед даних публічних закупівень є дані Інституту Забабахіна, що розробляє та випробовує ядерні і термоядерні боєприпаси.

Також компанія Лісіна співпрацювала із Федеральним держпідприємством "Виробниче об'єднання "Север". Є контракти на постачання сталі 2014, 2015, 2016, 2017 і 2019 років. Після 2019 року дані про закупівлі "ВО "Север" не оприлюднювали. Основною діяльністю "Севера" є виробництво компонентів ядерних боєприпасів.

Концерн Лісіна співпрацював і з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ. "НЛМК" постачав сталь "Науково-виробничому об'єднанню "Електромашина". Воно виготовляє, з-поміж іншого, бойовий модуль "Охотник".

Електротехнічну сталь від "НЛМК" у 2017 році отримав і "Марійський машинобудівний завод". Він працює над розробкою зенітних систем.

У металургійній імперії Лісіна є дочірні компанії в Європі та США. На території Сполучених Штатів працює три компанії, а саме в Індіані та Пенсильванії.

Проти Володимира Лісіна персональні санкції ввели лише в Австралії. США, Британія, Євросоюз та Україна досі не застосували щодо нього санкцій, на відміну від інших великих бізнесменів РФ.

Санкції проти Росії за вторгнення в Україну

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС різко розширив санкції проти Росії.

На додаток до санкцій щодо високопоставлених політичних представників, олігархів, військових і пропагандистів, ЄС ухвалив нові заходи з метою значного ослаблення економіки Росії, позбавлення її найважливіших технологій і ринків і значного обмеження її здатності вести війну.

15 вересня ЄС продовжив індивідуальні санкції проти понад 1200 росіян ще на півроку.

Восьмий пакет санкцій проти РФ може містити обмеження цін на російську нафту, санкції щодо фізичних осіб, а також обмеження, спрямовані на російську IT-індустрію.

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