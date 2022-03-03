Прийняті парламентом документи вже направили на підпис Зеленському.

Сьогодні Верховна Рада України провела пленарне засідання - ухвалено 14 законів та одну постанову.

Про це повідомляє прес-служба Апарату ВРУ.

Зокрема, парламентом ухвалено постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (реєстр. номер №7123).

Також ВР ухвалила закон про затвердження Указу президента України Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію" (реєстр. 7113); закон про схвалення Указу президента України "Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань" (реєстр. №7115)

Крім того, ухвалено закони щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність (реєстр. № 5143), щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144); щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора (реєстр. №5101).

Також ухвалено закони щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції (реєстр. №5101); про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (реєстр. №7118); "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни підсудності судів" (реєстр. №7117), а також закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" (реєстр. №7116).

Депутати підтримали закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (реєстр №7122), а також про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство (реєстр. №7124).

Всі документи, прийняті Радою, вже направлено на підпис президенту.

Нардеп Ірина Геращенко назвала сьогоднішнє засідання найдраматичнішим.

"Найдраматичніше засідання ВР. В умовах воєнного стану. Під гухкання вибухів десь далеко. 287 нардепів всіх фракцій зібралися в залі. Почали наше засідання з гімну", - написала вона.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Російська Федерація вдерлася на територію України. Пізніше український парламент проголосував за запровадження воєнного стану.

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