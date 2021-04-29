Сам екс-нардеп заявив, що його посаду скоротили "без пояснень" після чергової реорганізації.

Колишнього народного депутата Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами "Укроборонпрому".

Про це в п'ятницю, 29 квітня, повідомляється на сторінці державного концерну у Facebook.

"Заступник генерального директора з управління активами Мустафа Найєм залишає ДК "Укроборонпром". З метою оптимізації організаційної структури концерну посаду заступника генерального директора з активів буде ліквідовано. У цілому штат "Укроборонпрому" буде оптимізовано на 10%", - йдеться в повідомленні.

В "Укроборонпромі" також зазначили, що сьогодні концерн демонструє "хороші показники та позитивну динаміку" завдяки роботі колективу.

Читайте такожВ "Укроборонпромі" прокоментували масовий продаж оборонних підприємств України"Ми стабілізували виробництво, збільшили обсяги експорту, розширили ринки збуту, розпочали безпрецедентну трансформацію державної оборонки. Однак це лише частина непростого, але дуже важливого шляху. Попереду - найвідповідальніший ривок, найважливіший командний забіг у напрямку успішно втіленої корпоративної моделі ефективного управління державним сектором ОПК. Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їхню роботу та досягнення на посадах", - повідомили в концерні.

Сам Найєм заявив, що його посаду скоротили "без пояснень" після чергової реорганізації.

"Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Проте наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - написав колишній нардеп на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він прийшов до "Укроборонпрому" вибудовувати нову функцію - адвокації та взаємодії з органами державної влади, потім очолив управління активами та корпоративними правами, де почав підготовку підприємств, - зокрема, проблемних - до корпоратизації.

"Мені та нашій команді вдалося витягнути концерн з багаторічною репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу за всіма фронтами. Наша команда підійшла до етапу корпоратизації компанії ближче, ніж будь-хто до нас", - стверджує Найєм.

Він також зазначив, що й надалі вболіватиме за реформу "Укроборонпрому" та сприятиме "там, де це знадобиться"

Призначення Найєма в "Укроборонпром"

Народного депутата Верховної Ради 8 скликання Мустафу Найєма призначили на посаду заступника гендиректора державного концерну "Укрборонпром" 11 листопада 2019 року. У концерні заявляли, що до призначення вже залучали Найєма до роботи в "Укроборонпромі" - як радника генерального директора.

Судячи зі змін про майновий стан, внесених до його декларації 11 грудня 2019 року, Мустафа Найєм встиг заробити за три тижні 310 тис. грн.

При цьому дохід колишнього нардепа за 2018 рік, включаючи зарплату депутата, відшкодування, гонорари, роялті склав 1,075 млн грн. Тоді він мав готівкові заощадження в розмірі 10 тис. грн і на рахунках банків - 35,6 тис. грн.

Восени 2020 року екс-нардеп очолив в "Укроборонпромі" напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

Як повідомляли ЗМІ, у 2020 році Мустафа Найєм отримав за роботу в концерні 3,007 млн грн.

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Автор: Катерина Комолова