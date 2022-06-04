В ОПУ вважають, що ключове - зміна ситуації на фронті.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк назвав три умови, після виконання яких можливе відновлення переговорів Києва з Москвою.

Про це йшлося в його інтерв'ю виданню "Медуза".

За словами Подоляка, ключове - має змінитися ситуація на фронті.

"Росія зараз вважає, що у них така концентрація сил, що вони можуть нас десь піддавити і диктувати певні умови. Щойно ситуація зміниться і Росія зрозуміє, що у них таких інструментів більше немає, буде запущений повноцінний переговорний процес. Це перше", - підкреслив він.

Радник глави ОПУ зазначив, що переговори можливі після припинення ракетних обстрілів українських міст.

"Друге - коли Росія перестане максимально відверто атакувати наші мирні міста крилатими ракетами. Вони досі це роблять. Коли Росія перестане це робити, буде зрозуміло, що вона готова до переговорного процесу", - додав він.

Також, за словами Подоляка, Росія має відмовитися від шантажу.

"Третє - коли Росія перестане сподіватися, що вони можуть чогось досягти за допомогою прямого шантажу, типу "давайте ми розблокуємо поставки продовольства на зовнішньому ринку, а ви зніміть з нас санкції". Тобто коли Росія почне більш адекватно оцінювати реальність. Це може статися завтра. Тут немає конкретного календарного плану", - зазначив він.

Одним з ключових питань після відновлення діалогу стала б зустріч на рівні президентів. Сьогодні публічні заяви російських офіційних осіб не сигналізують про готовність до переговорів, зазначив Подоляк.

"Підготовка зустрічі президентів повинна вирішуватися на рівні переговорних груп. І це, до речі, можна було б відновити. Тільки за однієї умови: якщо переговорна група з російської сторони перестане цитувати своїх же пропагандистів. І почне розмовляти в зрозумілому аргументаційному полі. Просто це виглядає дуже дивно, як ніби ми приходимо на пташиний базар, а з того боку сидять різноманітні суб'єкти, які як папуги повторюють сказане на їх телеканалах. Ну це ж не зовсім адекватно", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявили, що Росія живе ілюзіями "військових перемог", через що переговори з нею неможливі. Дипломатичні бесіди поновитися лише за вказівкою Зеленського. Тим часом глава держави вважає, що Україна повинна повернути території, які були окуповані після 24 лютого. Тільки після цього можна знову сісти за стіл переговорів.

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