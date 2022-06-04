Всередині Росії розгоряється внутрішній конфлікт, який може призвести до завершення війни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитися будь-якої миті.

Про це йшлося в ефірі телемарафону.

"Війна може бути парадоксальною. Тобто у будь-який момент вона може закінчитися, але обов’язково на умовах України. Вона може закінчитися і за місяць, а може закінчитись до зими. Бо війна – це не тільки математика на полі бою. Сьогодні, на жаль, на сході ми маємо певну концентрацію ресурсів росіян, перш за все техніки і військових, і, безумовно, маємо дуже інтенсивні бойові дії. Завтра у нас буде більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери. Тоді математика буде іншою. Але, крім математики, війни ще має свою психологію. Багато факторів впливають на внутрішній світ у РФ", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що у Росії розгоряється внутрішній конфлікт. На переконання Подоляка, це може стати причиною раптового припинення війни.

"Вони вже сьогодні є ізгоями, мають потужний санкційний тиск, репутаційно виглядають нікчемно. Все це продукує внутрішню паніку, йдуть конфлікти. Багато таких факторів можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться", - зауважив він.

Як писав УНІАН, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес заявив, ситуація з військовою логістикою в Україні покращується з кожним днем, у той час, як в Росії повільно погіршується. Саме тому, на його думку, кульмінація бойових дій на Донбасі настане у серпні.

За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну та перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

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