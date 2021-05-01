Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що поки не варто очікувати від Європейського союзу нових секторальних санкцій проти Росії.
Про це очільник МЗС розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Зараз не треба на них очікувати, але моя мета була в Брюсселі сказати дуже просту річ, що, шановні колеги, почніть підготовку секторальних санкцій. По-перше, сам факт, коли російська розвідка донесе Путіну, що ви в принципі почали над цим працювати - це вже матиме стримуючий ефект на Росію. А по-друге, якщо, не дай Боже, все-таки розпочнеться війна, то ви будете готові миттєво ці санкції застосувати та створити Росії додаткові проблеми, а не марнувати час на розробку", - зазначив міністр.
За словами голови МЗС, в цьому і була "помилка 2014 року", бо на початку російської агресії Євросоюз також не поспішав із санкціями, однак все змінилося після трагедії з рейсом MH17.
Читайте такожУкраїна скоро призначить посла при НАТО - кандидатура вже є"До збиття MH17 європейці теж нічого не хотіли чути про якісь серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, коли людей вбили, їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли в секунду і миттєво санкції були запроваджені. Сигнал України зараз дуже простий: не марнуйте час, будьте готові, тому що ніхто не може спрогнозувати, що в голові Путіна", - сказав Кулеба.
"Зараз секторальних санкцій не буде, але не дай Боже, якщо війна знову розгорнеться масштабна, то секторальні санкції будуть", - додав очільник МЗС України.
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