Водночас міністр закликає Євросоюз підготувати пакет обмежень про всяк випадок, щоб потім не гаяти часу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що поки не варто очікувати від Європейського союзу нових секторальних санкцій проти Росії.

Про це очільник МЗС розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Зараз не треба на них очікувати, але моя мета була в Брюсселі сказати дуже просту річ, що, шановні колеги, почніть підготовку секторальних санкцій. По-перше, сам факт, коли російська розвідка донесе Путіну, що ви в принципі почали над цим працювати - це вже матиме стримуючий ефект на Росію. А по-друге, якщо, не дай Боже, все-таки розпочнеться війна, то ви будете готові миттєво ці санкції застосувати та створити Росії додаткові проблеми, а не марнувати час на розробку", - зазначив міністр.

За словами голови МЗС, в цьому і була "помилка 2014 року", бо на початку російської агресії Євросоюз також не поспішав із санкціями, однак все змінилося після трагедії з рейсом MH17.

Читайте такожУкраїна скоро призначить посла при НАТО - кандидатура вже є"До збиття MH17 європейці теж нічого не хотіли чути про якісь серйозні дієві секторальні санкції. Але, на жаль, коли людей вбили, їхніх співгромадян, то всі сумніви зникли в секунду і миттєво санкції були запроваджені. Сигнал України зараз дуже простий: не марнуйте час, будьте готові, тому що ніхто не може спрогнозувати, що в голові Путіна", - сказав Кулеба.

"Зараз секторальних санкцій не буде, але не дай Боже, якщо війна знову розгорнеться масштабна, то секторальні санкції будуть", - додав очільник МЗС України.

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Автор: Катерина Комолова