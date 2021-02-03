Зеленський обговорив з послами G7 санкції проти телеканалів Медведчука / фото ОП

Президент України Володимир Зеленський поінформував послів G7 про важливість санкцій проти телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

Про це Зеленський повідомив у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні інформація є потужною зброєю, як танки або ракети. Україна бореться з гібридними загрозами для нашої незалежності. Був радий поінформувати послів G7 щодо важливості санкцій проти дезінформаційних платформ. Також був радий обговорити судову реформу", - написав Зеленський.

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Телеканали Тараса Козака: що відомо

  • 12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.
  • У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.
  • У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.
  • 4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Віталій Саєнко