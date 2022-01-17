У ніч на 14 січня хакери атакували близько 70 урядових сайтів.

Федеративна Республіка Німеччина допоможе Україні у розслідуванні кібератаки на урядові сайти, що відбулась минулого тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Кібератака, яка відбулася цими днями, також є центральною темою не тільки зараз, але й буде у майбутньому (для спільного реагування - УНІАН)... Ми запропонували і направимо експерта з питань безпеки технологій з метою підтримки і розслідування", - сказала Бербок.

За її словами, Німеччина підтримає кібербезпеку України.

Читайте такожПідготовка РФ до агресії: у Швеції прокоментували кібератаку на українські сайтиЯк повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

У Мінцифри заявили, що мета атаки - не тільки залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. При цьому в міністерстві зазначили, що росіяни можуть вкинути в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців, і запевнили, що ці дані надійно захищені.

Після атаки в корпорації Microsoft заявили, що її фахівці виявили шкідливе програмне забезпечення на десятках уражених систем. Ці системи охоплюють кілька державних, некомерційних організацій та організацій, що займаються інформаційними технологіями, всі вони базуються в Україні.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що Євросоюз готовий відправити в Україну місію для надання допомоги у протидії кібератакам.